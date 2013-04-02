В страшном ДТП на Горском шоссе погибли два человека

Еще один госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 18 декабря на Горском шоссе случилось серьезное ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 18.20 на пересечении шоссе и улицы Володарского столкнулись "Форд" и "Лада Приора". Из-за удара "Приора" наехала на бордюрный камень, а "Форд" оказался на встречной полосе, где в него врезался грузовик. В результате ДТП пассажир и водитель иномарки погибли на месте, второй пассажир остался в средней степени тяжести, водитель же грузовика, которого зажало в кабине, госпитализирован в тяжелейшем состоянии.

По факту аварии ведется проверка.

Ранее мы писали, что улицы Сестрорецка затопила вода.

Видео, фото: Сергей Ефимов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте