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В страшном ДТП на Горском шоссе погибли два человека

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Еще один госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Вечером 18 декабря на Горском шоссе случилось серьезное ДТП. К сожалению, не обошлось без жертв.

По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 18.20 на пересечении шоссе и улицы Володарского столкнулись "Форд" и "Лада Приора". Из-за удара "Приора" наехала на бордюрный камень, а "Форд" оказался на встречной полосе, где в него врезался грузовик. В результате ДТП пассажир и водитель иномарки погибли на месте, второй пассажир остался в средней степени тяжести, водитель же грузовика, которого зажало в кабине, госпитализирован в тяжелейшем состоянии. 

По факту аварии ведется проверка.

Ранее мы писали, что улицы Сестрорецка затопила вода.

Видео, фото: Сергей Ефимов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  / ВКонтакте

Теги: горское шоссе, дтп погибли люди
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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