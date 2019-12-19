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Гуляющие по трассе лосята под Петербургом попали на видео

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Они гуляли на Горском шоссе.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что гуляющие по трассе лосята под Петербургом попали на видео. Видеозаписью в соцсетях поделились водители.

Лосята гуляли ночью по Горскому шоссе. 

Сегодня ночью на Горском шоссе прогуливались два лосёнка. В этом месте — между Новосёлками и складами Daewoon — по ночам частенько они выбегают к дороге

пишут водители

Водителей попросили сбрасывать скорость на этом участке и быть внимательнее. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец поставил рекорд России по заплыву на 45 километров.

Видео: Сергей Шумахер/YouTube

Теги: горское шоссе, лоси, лоси попали на видео
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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