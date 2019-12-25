Он преодолел расстояние в 45 километров за 16 часов.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что петербуржец поставил рекорд России по заплыву на 45 километров. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские Ведомости".

Как оказалось, пловец Михаил Жидких не планировал устанавливать рекорд. Изначально спортсмен хотел преодолеть 40 км от Сортавалы до Валаама, а потом 35 – до Питкяранты. В итоге Михаил проплыл 45 километров за 16 часов. На протяжении всего пути петербуржец был в гидрокостюме. Также его сопровождал катер с медиками.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд составлял 20 часов.

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Фото:pixabay