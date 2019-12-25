Подозреваемого в нападении на депутата Алексея Гуркина задержали во Всеволожске

Нападение на депутата во Всеволожске закончилось задержанием подозреваемого.

Во Всеволожске задержали мужчину, подозреваемого в нападении на депутата Алексея Гуркина. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел вечером 8 октября. По данным источника издания, депутат получил ножевое ранение в живот. Позже Гуркин подтвердил журналистам, что пострадавшим оказался он. На месте происшествия проводили следственные действия.

Ранее появилась информация, что к нападению может быть причастен коллега депутата Константин Легкодумов. Официальное подтверждение этой версии в публикации не приводится.

В 2024 году Гуркина подозревали в нарушении неприкосновенности частной жизни его коллеги по муниципальному образованию Ирины Бритвиной. По версии следствия, Гуркин и Матвеев убедили знакомого установить следящее устройство на автомобиль женщины. Это позволяло отслеживать ее перемещения.

Ранее на Piter.TV: петербуржец обокрал незапертую квартиру на Бухарестской улице.

Фото: Piter.TV