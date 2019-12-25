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Задержан бизнесмен, стрелявший в своего оппонента на продуктовой базе в Купчино
Сегодня, 8:42
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nastya960

Задержан бизнесмен, стрелявший в своего оппонента на продуктовой базе в Купчино

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Им оказался 29-летний уроженец одного из закавказских государств.

Задержан бизнесмен, стрелявший в своего оппонента на продуктовой базе во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Как сообщалось ранее, 12 апреля на территории продуктовой базы на улице Салова у 45-летнего индивидуального предпринимателя произошел конфликт с другим мужчиной, в результате которого последний сначала ударил своего оппонента, после чего выстрелил ему в ногу.

Потерпевший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, второй участник конфликта скрылся с места происшествия на автомобиле. Позже полицейские  у дома 35 по ул. Пражской за совершение данного преступления задержали 29-летнего уроженца одного из закавказских государств, также занимающегося предпринимательством. Подозреваемый  задержан.

Фото: Piter.TV

 

Теги: купчино, рынок, салова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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