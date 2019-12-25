Задержан бизнесмен, стрелявший в своего оппонента на продуктовой базе в Купчино

Им оказался 29-летний уроженец одного из закавказских государств.

Задержан бизнесмен, стрелявший в своего оппонента на продуктовой базе во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, 12 апреля на территории продуктовой базы на улице Салова у 45-летнего индивидуального предпринимателя произошел конфликт с другим мужчиной, в результате которого последний сначала ударил своего оппонента, после чего выстрелил ему в ногу.

Потерпевший в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован, второй участник конфликта скрылся с места происшествия на автомобиле. Позже полицейские у дома 35 по ул. Пражской за совершение данного преступления задержали 29-летнего уроженца одного из закавказских государств, также занимающегося предпринимательством. Подозреваемый задержан.

Фото: Piter.TV