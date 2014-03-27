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Полиция задержала депутата Приозерского района Сергея Галушко
Сегодня, 20:00
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Полиция задержала депутата Приозерского района Сергея Галушко

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Сейчас Галушко находится в изоляторе.

В Петербурге сотрудники экономического отдела полиции задержали 58-летнего депутата Совета депутатов Приозерского района Ленобласти Сергея Галушко. Об этом 26 октября сообщает 47news. 

После чего правоохранители передали депутата в областной Следственный комитет. Сейчас Галушко находится в изоляторе. В СК рассказали изданию, что депутат собирался сам прийти в органы. 

В пятницу, 22 октября, Галушко объявили в федеральный розыск. Как рассказали в пресс-службе областного СК, возбуждено несколько уголовных дел по фактам хищения денежных средств со счетов муниципального предприятия в Приозерском районе Ленобласти на общую сумму более 11 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: депутат, полиция, сергей галушко
Категории: Новости СПб, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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