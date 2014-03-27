Полиция задержала депутата Приозерского района Сергея Галушко

Сейчас Галушко находится в изоляторе.

В Петербурге сотрудники экономического отдела полиции задержали 58-летнего депутата Совета депутатов Приозерского района Ленобласти Сергея Галушко. Об этом 26 октября сообщает 47news.

После чего правоохранители передали депутата в областной Следственный комитет. Сейчас Галушко находится в изоляторе. В СК рассказали изданию, что депутат собирался сам прийти в органы.

В пятницу, 22 октября, Галушко объявили в федеральный розыск. Как рассказали в пресс-службе областного СК, возбуждено несколько уголовных дел по фактам хищения денежных средств со счетов муниципального предприятия в Приозерском районе Ленобласти на общую сумму более 11 млн рублей.

Фото: Piter.TV