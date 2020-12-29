Заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала выравниваться после январского пика

Вместе с числом зараженных снизилось и количество проведенных обследований.

Согласно трафику доли числа новых случаев заражения от числа тестирования, под конец января Петербург начинает выходить на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил Peterburg2.

Вторая волна коронавируса началась в октябре 2020 года. Доля выявленных заражений из числа тестирования составляла 1,96%. Спустя месяц процент поднялся до 6,11%, а в декабре показатель достиг уже 10,6%. На сегодняшний день процент составляет 13,22%.

Специалисты отмечают, что несмотря на рост заболеваемости, удалость также нарастить объем тестирования: в октябре проводилось 934 тысячи тестов, а в декабре уже 1 096 183. Позже число тестирования снова начало снижаться – к 26 января было сделано 613 тысяч тестов.

Исходя из данных, эксперты делают вывод, что резкого улучшения ситуации не было, она просто стабилизировалась до декабрьского уровня. Если тенденция сохранится, что уже весной процент заболевших может достигнуть уровня ноября.

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Фото: Piter.TV