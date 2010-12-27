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Петербуржец получил 5 лет "строгоча" за травмированный палец полицейского
Сегодня, 16:33
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nadiputintseva
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Петербуржец получил 5 лет "строгоча" за травмированный палец полицейского

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Суд посчитал, что человека из-за которого сотрудник полиции получил растяжение связок пальца нельзя оставлять на свободе.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Армена Аракеляна, которого обвинили в нападении на сотрудника полиции. По информации пресс-службы городской прокуратуры, поводом для разбирательств послужила травма пальца руки.

Инцидент произошел в январе 2015 года на проспекте Ветеранов, когда между ранее судимым мужчиной и полицейским возник конфликт. Подсудимый ударил командира взвода отдельной роты ППСМ, после толкнул его и загнул палец кисти руки. В результате случившегося у служащего правопорядка зафиксировали растяжение связок пальца.

Суд признал ППС-ника потерпевшим, а Аракеляна долго не могли найти. Однако накануне состоялось судебное заседание, на котором его признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что московские эксперты определили степень вменяемости Вадима Осипова, подозреваемого террориста из Можайки 

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Теги: новости спб , происшествия , суд
Категории: Новости СПб Происшествия

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