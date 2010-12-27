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Правоохранители смогут оформлять протоколы на нарушителей тишины
Сегодня, 21:08
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nadezhda_sib

Правоохранители смогут оформлять протоколы на нарушителей тишины

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Полицейских хотят наделить новыми полномочиями.

Власти Петербурга пересмотрят процедуру наказания граждан за нарушение закона о тишине. Планируется, что за соблюдением правил будут следить правоохранители. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте Смольного. 

Наказывать будут тех, кто не соблюдает тишину с 22 часов вечера до 8 часов утра. Сотрудники подразделения полиции будут наделены правами составлять в отношении нарушителей административные протоколы.  На данный момент оформлением документов занимаются представители городской администрации. 

Такое решение приняли из-за того, что полицейские работают круглосуточно. 

Ранее в МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в Интернете. 

Фото: pixabay.com 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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