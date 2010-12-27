Правоохранители смогут оформлять протоколы на нарушителей тишины

Полицейских хотят наделить новыми полномочиями.

Власти Петербурга пересмотрят процедуру наказания граждан за нарушение закона о тишине. Планируется, что за соблюдением правил будут следить правоохранители. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте Смольного.

Наказывать будут тех, кто не соблюдает тишину с 22 часов вечера до 8 часов утра. Сотрудники подразделения полиции будут наделены правами составлять в отношении нарушителей административные протоколы. На данный момент оформлением документов занимаются представители городской администрации.

Такое решение приняли из-за того, что полицейские работают круглосуточно.

Ранее в МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в Интернете.

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