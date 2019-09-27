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МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в Интернете

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Нормативно-правовой акт может вступить в силу уже в январе следующего года.

МВД РФ планируют ввести изменения в закон "О полиции". В ведомстве хотят ввести административную ответственность за оскорбление правоохранителей в Интернете. Соответствующее уведомление разместили на портале нормативно-правовых актов. 

За "явное неуважение к органам внутренних дел РФ" будут административно наказывать юридических, физических лиц и правоохранителей. Это необходимо для того, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в Интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".

Планируется, что проект вступит в силу в январе 2020 года. 

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Видео: Piter.TV, "Россия"

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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