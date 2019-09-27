МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в Интернете

Нормативно-правовой акт может вступить в силу уже в январе следующего года.

МВД РФ планируют ввести изменения в закон "О полиции". В ведомстве хотят ввести административную ответственность за оскорбление правоохранителей в Интернете. Соответствующее уведомление разместили на портале нормативно-правовых актов.

За "явное неуважение к органам внутренних дел РФ" будут административно наказывать юридических, физических лиц и правоохранителей. Это необходимо для того, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в Интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".

Планируется, что проект вступит в силу в январе 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за курение на балконах могут привлечь к уголовной ответственности.

Видео: Piter.TV, "Россия"