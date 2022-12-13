За сутки в Петербурге выявили более 1,4 тыс. заболевших ковидом

В Петербурге за минувший понедельник 1460 человек заразились ковидом. Из них госпитализировали 150 пациентов. Об этом пишет оперштаб по борьбе с инфекцией.
От инфекции выздоровели 1870 человек за сутки, а скончались – 10 пациентов. Всего в России за понедельник выявили 10 тыс. 449 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 14 тыс. 373, а умерли – 42.
Ранее в Петербурге башня "Лахта Центра" отбросила "небесную тень". Воздушные тени "Лахта Центра" образуются благодаря большой площади и высоте башни.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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