За сутки в Петербурге выявили более 1,4 тыс. заболевших ковидом

От инфекции выздоровели 1870 человек за сутки, а скончались – 10 пациентов.

В Петербурге за минувший понедельник 1460 человек заразились ковидом. Из них госпитализировали 150 пациентов. Об этом пишет оперштаб по борьбе с инфекцией.

От инфекции выздоровели 1870 человек за сутки, а скончались – 10 пациентов. Всего в России за понедельник выявили 10 тыс. 449 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 14 тыс. 373, а умерли – 42.

Ранее в Петербурге башня "Лахта Центра" отбросила "небесную тень". Воздушные тени "Лахта Центра" образуются благодаря большой площади и высоте башни.

Фото: Piter.tv

