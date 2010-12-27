За сутки в Петербурге разбилось трое детей

В Петербурге трое детей получили тяжелые травмы.

В Петербурге сразу трое детей упали с высоты и получили травмы. Сообщается, что двое малышей выпали из окон, а третий рухнул, бегая по этажам заброшенного дома.

Известно, что накануне в детскую городскую больницу им. Раухфуса доставили ребенка с травмами. 3-летний пациент выпал из окна дома на улице Раевского. Оказывается, несовершеннолетний остался без присмотра, в результате чего малыш забрался на подоконник и упал с высоты третьего этажа.

На Левашовском проспекте произошел подобный случай. 5-летний мальчик оперся на москитную сетку, и, как часто случается, конструкция не выдержала веса. Ребенок упал с пятого этажа. Пострадавший, предположительно, получил перелом двух позвонков, закрытую черепно-мозговую травму.

Третий пострадавший - самый старший. 12-летний развлекал себя в заброшенном здании на площади Стачек, 5. В результате активных игр, мальчик рухнул с высоты второго этажа. Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника, сотрясение головного мозга, сочетанная катотравма.

Напомним ранее мы сообщали о том, что два ребенка упали с моста Кадырова, ведутся спасательные работы.