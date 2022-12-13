За сутки в Ленобласти 136 человек заразились ковидом

Побороть вирус удалось 82 пациентам, летальных исходов не зафиксировано.

За минувшие сутки в Ленобласти 136 человек заразились ковидом. Одного заразившегося госпитализировали. Об этом 3 апреля рассказали в оперштабе по борьбе с ковидом.

Побороть вирус удалось 82 пациентам, летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала паденмии ковидом заразились 254 115 человек. Большая часть из них – 248 061 – выздоровели. От последствий заболевания скончались 3510 пациентов.

Ранее петербуржцам назвали симптомы лихорадки Западного Нила. Информацию о заболевании опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Фото: piter.tv



