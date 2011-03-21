За сутки с петербургских дорог и улиц вывезли более 54,5 тысяч кубометров снега

С начала снегопадов из Петербурга вывезли более 422 тысяч кубометров снега.

За сутки с петербургских улиц и дорог убрали и вывезли более 54,5 тысяч кубометров снега – около 2,7 тысяч самосвалов. Это рекордные цифры с начала нынешней зимы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В ночь на 9 декабря городские дороги и улицы чистили от снега 1132 единицы техники дорожных предприятий. Вывозили снежные массы более 270 погрузчиков и 380 самосвалов.

Днем в уборке снега участвуют 1038 единиц техники и 1205 работников ручного труда. За состоянием парков, скверов и садов следят еще 214 машин и 764 специалиста садово-парковых хозяйств.

С начала снегопадов из Петербурга вывезли более 422 тысяч кубометров снега – более 21 тысячи груженых самосвалов. Помимо стационарных снегоплавильных и снегоприемных пунктов в разных частях города открыли пункты временного складирования снега. Благодаря таким пунктам появится возможность сократить время на вывоз снега, который необходимо в кратчайшие сроки убрать с улиц, чтобы обеспечить безопасность движения по проезжей части и тротуарам.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга