За сутки ковидом заразились 209 жителей в Ленобласти

Еще двое жителей области оказались в больницах в связи с осложнениями.

За минувшие сутки в Ленобласти заразились ковидом 209 жителей. Об этом 9 апреля рассказали на сайте стопкоронавирус.рф.

Еще двое жителей области оказались в больницах в связи с осложнениями. Ни одного летального случая за 24 часа не зарегистрировали. За все время пандемии в Ленобласти ковидом заразились 255 276 человек, из них 249 805 - выздоровели, а скончались - 3 510 пациентов.

Ранее yа КАД перевернулась легковушка. По направлению от Пулковского шоссе в сторону Вантового моста образовалась пробка.

Фото: Piter.tv