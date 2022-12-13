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За сутки 8 детей-самокатчиков поступили в Педиатрический университет Петербурга
Сегодня, 21:08
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За сутки 8 детей-самокатчиков поступили в Педиатрический университет Петербурга

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Дети увиливают от машин, совершают необдуманные маневры, объезжают прохожих, сталкиваясь с ними. Подростки поступают с переломами кистей, голеней, лодыжек, коленных суставов, с тяжелыми ушибами.

В Петербурге в Педиатрический университет на скорой помощи доставили 11 детей. Из них 80% - самокатчики. Об этом 10 апреля рассказали в пресс-службе университета.

Дети увиливают от машин, совершают необдуманные маневры, объезжают прохожих, сталкиваясь с ними. Подростки поступают с переломами кистей, голеней, лодыжек, коленных суставов, с тяжелыми ушибами.

По словам специалистов вуза, такого наплыва травмированных самокатчиков еще не было. Врачи просят родителей объяснять детям правила дорожного движения и поведения как на дорогах, так и на тротуарах.

Ранее водитель троллейбуса наехал на 14-летнего петербуржца на самокате. Инцидент произошел около 16:00 часов вечера.

Фото: piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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