За сыром на велосипеде: как жители Выборга ездят за продуктами минуя очереди на границе

Читатели Piter.TV поделились с редакцией, как сделать поездку более увлекательной и полезной для здоровья.

Все те, кто не может представить своей жизни без финских продуктов вынуждены ездить за ними в соседнее государство. Читатели Piter.TV поделились с редакцией, как сделать поездку более увлекательной и полезной для здоровья.

Ни для кого не секрет, что финский город Иматра и российский Светогорск находятся прямо на границе. Расстояние между ними – 10 километров, но прохождение российско-финской границы на машине может занять несколько часов. Поэтому местные жители, также как и жители близлежащих населенных пунктов и даже Санкт-Петербурга выбрали альтернативный путь – велосипед.

"Мы приезжаем из Выборга на машине. В Светогорске оставляем ее напротив здания полиции, пересаживаемся на привезенные велосипеды и едем в Иматру. Существенный плюс – не надо стоять в очереди, проход для нас всегда свободен. А сразу от границы начинается велодорожка, которая приведет вас в город, заблудится – не реально. Тем более вы всегда встретите на границе местных бабушек, которые уже давно пересели на велосипеды. Они вам всегда расскажут, как пройти границу", - рассказал нам один из жителей Выборга.

Молодой человек также отметил, что именно на велосипеде впервые посмотрел, как открытие плотины в Иматре превращает вполне мирные пороги в водопады. Так как при поездках на машине в это время всегда уже стоял на границе.