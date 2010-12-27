В Петербурге 90% прироста населения составили мигранты

За минувший снизился естественный прирост населения из-за низкой рождаемости. Чиновники винят демографическую яму начала 90-х.

За 2017 год в Санкт-Петербурге прирост населения составил 70,5 тысяч человек. По оценкам специалистов, большую часть приезжих составили мигранты.

На заседании городского правительства председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов сообщил, что 90% приехавших в город на Неве составляют мигранты. По сравнению с 2016 годом, это на 44% больше.

Также чиновник подчеркнул, что за прошедший год доля международной миграции увеличилась до 27%. Отмечается, что подавляющее большинство составили приезжие из стран СНГ. Филиппов убежден, что такие цифры связаны с привлекательностью петербургского рынка труда.

Представитель комитета отметил и то, что естественный прирост населения, по сравнению с 2016 годом уменьшился и составил всего 6 тыс. человек. Это объясняется тем, в Петербурге снизился уровень рождаемости. По мнению Филиппова, спад начался под влиянием демографической ямы, которая произошла в начале 90-х.

Ранее Piter.tv сообщал, что средняя зарплата петербуржцев составила 54,4 тыс. рублей.