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За последние сутки в Ленобласти выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 11:00
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nadezhda_sib

За последние сутки в Ленобласти выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19

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Количество выздоровевших в два раза больше количества заболевших за сутки.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 210 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 437 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано. 

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 17578 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в поселке Виллози ночью тушили садовый дом и баню. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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