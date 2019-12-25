За последние сутки в Ленобласти выявили 210 новых случаев заболевания COVID-19

Количество выздоровевших в два раза больше количества заболевших за сутки.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 210 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 437 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 17578 случаев заболевания вирусной инфекцией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в поселке Виллози ночью тушили садовый дом и баню.

Фото: Piter.TV