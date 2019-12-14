  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В поселке Виллози ночью тушили садовый дом и баню
Сегодня, 9:27
93
himif

В поселке Виллози ночью тушили садовый дом и баню

0 0

Обошлось без пострадавших.

Около полуночи в среду, 2 декабря, спасатели Ленобласти получили сообщение о пожаре в поселке Виллози Ломоносовского района. Как стало известно Piter.TV из источника в экстренных службах, в СНТ "Красногорское" горел садовый дом.

Здание с хозяйственной постройкой вспыхнуло на площади 50 квадратных метров, огонь был столь силен, что рисковал переброситься на соседний дом, обшитый сайдингом. Из бани рядом с полыхающим домом эвакуировали обнаруженный газовый баллон, в самой постройке, к счастью, никого не оказалось. Во втором часу ночи пожар был ликвидирован, с огнем справились восемь человек и две единицы техники. О причинах пожара информации нет.

Ранее мы писали, что злоумышленники продавали газовые счетчики пенсионерам Кировского района по завышенной цене.

Фото: Piter.TV.

 

Теги: виллози
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии