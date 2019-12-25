Злоумышленники продавали газовые счетчики пенсионерам Кировского района по завышенной цене

Товар мужчина приобрел на сайте бесплатных объявлений.

Двое мужчин продавали газовые счетчики пенсионерам по завышенным ценам в Кировском районе Петербурга. Злоумышленников поймала полиция, узнал Piter.TV от источника.

По словам одного из задержанных, он приобрел датчики на сайте бесплатных объявлений, по 1000 рублей каждый. После этого он начал ходить по домам и предлагать их местным жителям. Стоимость одного он поднял до 30 тыс. рублей. Чтобы усыпить бдительность, мужчина сделал себе поддельное удостоверение сотрудника "Лен Газ Сервиса".

На уловку мошенника попался пенсионер, который проживает в доме №2 по Автовской улице. У него не было нужной суммы, и злоумышленник согласился продать два датчика за 10 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный пытался продать пенсионерке фильтры для воды за 40 тыс. рублей во Фрунзенском районе.

Фото: предоставлено источником Piter.TV