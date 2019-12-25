В среду, 12 августа, стало известно о том, что в Петербурге за последние сутки от коронавируса вылечились 93 жителя Петербурга. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Отмечается, что с начала пандемии в Северной столице из стационаров выписано 24 258 выздоровевших пациентов.
В России же за сутки от COVID-19 вылечились 7,1 тысячи человек, а общее число выздоровевших достигло 710 тысяч.
Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки зарегистрировали 161 новый случай коронавирусной инфекции.
Фото:Piter.TV
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