Общее число выздоровевших достигло 710 тысяч.

В среду, 12 августа, стало известно о том, что в Петербурге за последние сутки от коронавируса вылечились 93 жителя Петербурга. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Отмечается, что с начала пандемии в Северной столице из стационаров выписано 24 258 выздоровевших пациентов.

В России же за сутки от COVID-19 вылечились 7,1 тысячи человек, а общее число выздоровевших достигло 710 тысяч.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки зарегистрировали 161 новый случай коронавирусной инфекции.

Фото:Piter.TV