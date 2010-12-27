Петербурженка получила 4,5 года ИК строгого режима за похищение человека ради денег

После избиения пострадавший подписал все необходимые бумаги и отдал преступнице почти 2,4 млн рублей.

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения женщине, которая заставила своего знакомого отдать ей 2,3 млн рублей. Об этом 8 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд установил, что Татьяна Богданова узнала о том, что ее знакомый хочет продать квартиру для погашения долга и покупки другой недвижимости. Тогда женщина вступила в сговор с Немчиновым. Соучастник и еще двое неизвестных 23 декабря 2014 года приехали домой к пострадавшему и заманили его в авто. После этого преступники отправились в агентство недвижимости и пытались заставить мужчину написать расписку о том, что он получил 3,6 млн рублей за продажу квартиру. На самом деле этого не было и жертва злоумышленников отказался.

После этого преступники посадили пострадавшего в машину и избили его в Тосненском районе Ленобласти. Мужчине пришлось сдаться, он согласился выполнить все условия. Подсудимая заставила потерпевшего оформить и подписать все необходимые документы, после чего получила сумму в 2 364 000 рублей.

Татьяна Богданова потратила деньги по своему усмотрению, а также поделилась с остальными участниками преступления.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК строгого режима. Уголовное дело в отношении Немчинова было прекращено в связи со смертью.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что психически больная женщина избила полицейского в Тосненском районе.

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