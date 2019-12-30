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В Петербурге ожидают снежную и холодную зиму в конце января
Сегодня, 20:24
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nadezhda_sib

В Петербурге ожидают снежную и холодную зиму в конце января

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В комитете по благоустройству Петербурга объяснили, почему соль все-таки приходится использовать на дорогах.

В Петербурге за первую половину зимы использовали 5 тыс. тонн соли. По словам пресс-службы комитета по благоустройству, это очень мало. Всего на обработку дорог закупили 100 тонн соли. 

Дело в том, что в городе практически не выпадал снег, но совсем не тратить реагент только не получилось. Кроме того, 

периодически на дорогах образовывалась гололедица из-за перепадов температуры.

"В такой пограничной ситуации нередко случалось обледенение дорожного полотна и тротуаров, поэтому точечное использование соляных растворов оправдано",

- заявили в Смольном.  

В пресс-службе отметили, что работать в осенне-весеннем режиме осталось недолго: скоро в Петербург придет настоящая зима и выпадет снег. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: соль, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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