В Петербурге ожидают снежную и холодную зиму в конце января

В комитете по благоустройству Петербурга объяснили, почему соль все-таки приходится использовать на дорогах.

В Петербурге за первую половину зимы использовали 5 тыс. тонн соли. По словам пресс-службы комитета по благоустройству, это очень мало. Всего на обработку дорог закупили 100 тонн соли.

Дело в том, что в городе практически не выпадал снег, но совсем не тратить реагент только не получилось. Кроме того,

периодически на дорогах образовывалась гололедица из-за перепадов температуры.

"В такой пограничной ситуации нередко случалось обледенение дорожного полотна и тротуаров, поэтому точечное использование соляных растворов оправдано", - заявили в Смольном.

В пресс-службе отметили, что работать в осенне-весеннем режиме осталось недолго: скоро в Петербург придет настоящая зима и выпадет снег.

Фото: Piter.TV