В Петербурге ожидают снежную и холодную зиму в конце января

В Петербурге за первую половину зимы использовали 5 тыс. тонн соли. По словам пресс-службы комитета по благоустройству, это очень мало. Всего на обработку дорог закупили 100 тонн соли.
Дело в том, что в городе практически не выпадал снег, но совсем не тратить реагент только не получилось. Кроме того,
периодически на дорогах образовывалась гололедица из-за перепадов температуры.
"В такой пограничной ситуации нередко случалось обледенение дорожного полотна и тротуаров, поэтому точечное использование соляных растворов оправдано",
- заявили в Смольном.
В пресс-службе отметили, что работать в осенне-весеннем режиме осталось недолго: скоро в Петербург придет настоящая зима и выпадет снег.
Фото: Piter.TV
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