За первую половину 2021 года спортсмены из Ленобласти завоевали 540 медалей

В копилку ленинградских спортсменов за первые шесть месяцев 2021 года добавились 7 золотых медалей с международных чемпионатов и 54 со всероссийских.

В 2021 году спортсмены из Ленинградской области завоевали 540 медалей на различных международных, всероссийских и региональных соревнованиях, сообщает пресс-служба областного правительства.

Международные соревнования принесли общей копилке Ленинградской области 15 медалей, из которых 7 - золотые, 2 - серебряные и 6 - бронзовые, на российских чемпионатах спортсмены 47 региона завоевали 184 медали: 54 "золота", 72 "серебра" и 58 "бронзы". Особые достижения ленинградских спортсменов отмечены в санном спорте, теннисе, синхронном плавании, велоспорте и так далее.

228 спортсменов из Ленобласти претендуют на места в сборных командах России по биатлону, горным лыжам, велоспорту, конному спорту. Среди ленинградцев - лучшие гольфисты, дзюдоисты, лёгкоатлеты, скалолазы, фехтовальщики, волейболисты и не только.

Восемь спортсменов из Ленобласти отправятся на Олимпиаду в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа этого года.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области