За первую неделю июля из Петербурга вывезли 2,6 тыс. тонн загрязнений

Сейчас на улицах работают 370 единиц спецтехники и 888 человек.

С 1 по 7 июля с улиц Петербурга вывезли более 2,2 тыс. тонн смета и 383 тонн мусора. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

На уборку дорог и тротуаров вывели более 4,7 тыс. смен техники. Также работники вручную отработали 7,4 тыс. смен. Для влажной уборки использовали 25 тыс. кубометров воды.

Сейчас на улицах Петербурга работают 370 единиц специальной техники и 888 человек.

Администрация напомнила, что дежурная служба комитета по благоустройству принимает звонки от горожан по телефону 314-60-13.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на стройплощадке на проспекте Ветеранов горел пенопласт.

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