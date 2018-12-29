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За период новогодних праздников от гололеда пострадали 385 петербуржцев
Сегодня, 19:57
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IRINA_CHALKINA

За период новогодних праздников от гололеда пострадали 385 петербуржцев

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Кроме того, от обморожения пострадали 8 человек

В среду, 9 января, стало известно о том, что за период новогодних праздников от гололеда пострадали 385 человек. Такие данные озвучил председатель комитета по здравоохранению Михаил Дубина. 

Кроме того, от обморожения пострадали 8 человек. Также от взрывов петард получили увечья 18 петербуржцев, а от переохлаждения 79 горожан.

Ранее мы сообщали о том, что петербурге управляющие компании оштрафуют за плохую уборку дворов от снега. Наибольшее количество нарушений было выявлено в Петроградском и Московском районах по 480 адресам. Всего было проверено 1654 адресов.

Фото:Pixabay

Теги: петербург гололед, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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