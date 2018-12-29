Нарушения были выявлены по 480 адресам.

В Петербурге управляющие компании оштрафуют за плохую уборку дворов от снега. Об этом сообщает 78.ru.

Проверки содержания придомовых территорий в Петербурге проходили 2-3 и 5-6 января. Так, под инспецию попали 53 упровляющие компании.

Наибольшее количество нарушений было выявлено в Петроградском и Московском районах по 480 адресам. Всего было проверено 1654 адресов.

В результате инспекции ГАТИ возбудила 74 административных дела, отправила письма главам 18 администраций районов города о необходимости принятия мер и вручила 331 предписание для устранения неполадок.

Среди недочетов: неудовлетворительная чистка кровель и гололеда во дворах, а также поздний вывоз мусора.

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