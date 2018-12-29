В первые дни нового года в больницу с ОРВИ попали 363 петербуржца

Самыми распространёнными являются вирусы H1N1 и H3N2.

В первые дни 2019 года с гриппом и ОРВ в больницу Боткина обратились 363 петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Медики отмечают, что одни из самых распрастраненных вирусов - это H1N1 и H3N2.

Так, в первую неделю нового года медики приняли 60 человек, из них у 5 был выявлен вирус H3N26, а у 24 — H1N1.

Напомним, что 2017—2018 году было госпитализировано с гриппом и ОРВИ 7 тысяч 299 человек.

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