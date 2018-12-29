В Пулково задержали нетрезвую пассажирку

Женщина направлялась из Петербурга в Москву.

Сотрудники линейного отдела задержали в аэропорту Пулково нетрезвую пассажирку. 54-летнюю жительницу Московской области решил снять с рейса командир экипажа, отправляющегося из Петербурга в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Отмечается, что женщина слабо ориентировалась в пространстве и могла навредить окружающим. Правонарушительницу задержали и доставили в линейный отдел МВД России в Пулково. В отношении нее было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

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Фото: Piter.tv