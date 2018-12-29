Дебошира из Коми сняли с поезда "Петербург-Воркута"

Мужчина неадекватно себя вел и мешал отдыху других пассажиров.

Накануне стражам порядка пришлось снять с поезда, следовавшего из Петербурга в Воркуту, пьяного дебошира из Республики Коми. Мужчина неадекватно себя вел и мешал отдыху других пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО.

По информации ведомства, инцидент произошел на новогодних праздниках. 36-летний пассажир устроил пьяный дебош в вагоне поезда. Мужчина не реагировал на требования экипажа вести себя тише и мешал отдыху других людей. В результате дебошира пришлось снять с рейса за недостойное поведение.

Всего за праздник правоохранители сняли с поездов 17 неадекватов. Буйные пассажиры не доехали до Тюмени, Воркуты, Екатеринбурга, Москвы и Ижевска. В отношении каждого были составлены протоколы об административном правонарушении.

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