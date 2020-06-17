Пьяный пассажир сорвал маску с кондуктора, так как отрицал коронавирус

Житель Казани устроил в автобусе драку, после чего попал в руки полиции.

Отрицающий коронавирус россиянин напал на кондуктора и сорвал с него маску. Об этом рассказали журналисты из "Вечерней Казани". В Татарстане нетрезвый пассажир атаковал кондуктора в автобусе, нарушив социальную дистанцию. Дебошир не остановился на этом, решив начать потасовку. Очевидцы рассказали, что хулиган дважды ударил жертву в челюсть, а также порвал на мужчине майку.

Остальные пассажиры заступились за кондуктора. Они совместными усилиями выгнали преступника из автобуса. Житель Казани упирался, но все же был изгнан из общественного транспорта. На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали пьяного гражданина.

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Видео: Вконтакте / Ассоциация АТП РТ