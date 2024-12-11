В аэропорту Петропавловска-Камчатского женщина покусала полицейских

Нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Посетительница международного аэропорта "Елизово" в городе Петропавловск-Камчатский покусала двух сотрудников полиции. Этот инцидент зафиксирован в тот момент, когда оперативники пытались задержать россиянку за агрессивное поведение в нетрезвом виде. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Дальневосточного управления на транспорте при МВД РФ.

27-летняя жительница Приморского края вела себя буйно, оскорбляла сотрудников полиции, стучала руками и ногами по столу и дверям, привела в негодность составленный в отношении неё протокол и даже покусала двоих стражей правопорядка. сообщение профильного ведомства

Дальнейшее медицинское освидетельствование показало, что содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе у нарушительницы общественного спокойствия составило 1,6 промилле. В отношении злоумышленницы составлены протоколы об административных правонарушениях. До момента ее вытрезвления женщина помещена в специальный приемник. Дополнительно материалы расследования переданы в следственные органы.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости