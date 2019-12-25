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За прошедший месяц в Петербурге обработали более 200 заявок о нарушениях правил парковки
Сегодня, 15:58
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За прошедший месяц в Петербурге обработали более 200 заявок о нарушениях правил парковки

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Комитет по транспорту просит жителей и гостей города соблюдать правила дорожного движения.

В понедельник, 8 ноября, в комитете по транспорту поделились данными, за прошедший месяц. Так, в октябре жители Петербурга сообщили о более 200 нарушениях правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 через специальную форму на сайте комитета. 

Специалисты учли указанные в обращениях адреса в работе парковочной инспекции. На основании поступивших заявок эвакуировали 197 транспортных средств, 34 протокола об административных правонарушениях составили на месте. Также за месяц на штрафстоянки отправили 7844 автомобиля и составили 1179 протоколов об административном правонарушении на месте.

В комитете напомнили о правилах дорожного движения и попросили жителей Петербурга соблюдать их.

Фото: Начальник транспортного цеха / Телеграм

Теги: запрещающие знаки, нарушение правил парковки, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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