За прошедший месяц в Петербурге обработали более 200 заявок о нарушениях правил парковки

Комитет по транспорту просит жителей и гостей города соблюдать правила дорожного движения.

В понедельник, 8 ноября, в комитете по транспорту поделились данными, за прошедший месяц. Так, в октябре жители Петербурга сообщили о более 200 нарушениях правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30 через специальную форму на сайте комитета.

Специалисты учли указанные в обращениях адреса в работе парковочной инспекции. На основании поступивших заявок эвакуировали 197 транспортных средств, 34 протокола об административных правонарушениях составили на месте. Также за месяц на штрафстоянки отправили 7844 автомобиля и составили 1179 протоколов об административном правонарушении на месте.

В комитете напомнили о правилах дорожного движения и попросили жителей Петербурга соблюдать их.

Фото: Начальник транспортного цеха / Телеграм