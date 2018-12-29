За новогодние праздники экослужбы Петербурга собрали 18 килограмм ртутьсодержащих отходов

Специалисты экологической аварийной службы "Экострой" 46 раз выезжали на плановые обследования и устранение аварийных ситуаций.

За новогодние и рождественские праздники (с 31 декабря 2018 по 7 января 2019 года) петербуржцы обратились в экологическую аварийную служба "Экострой" 203 раза. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

За данный период специалисты предприятия 46 раз выезжали на плановые обследования и устранение аварийных ситуаций. В городе было собрано 18,2 килограмма ртутьсодержащих отходов, 32 люминесцентные лампы и один ртутьсодержащий медицинский термометр.

Также 30 января на улице Казакова дом 10 корпус 2 нашли разбитые ртутьсодержащие лампы. С территории было вывезено 20 ламп и 15 килограммов ртутьсодержащих отходов. После ликвидации опасных отходов был произведен замер содержания паров ртути в атмосферном воздухе. Превышения предельно допустимой концентрации не обнаружили.

Ранее на Piter.TV: Более тысячи петербуржцев в новогодние праздники сдали батарейки и лампы.

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