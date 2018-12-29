За ночь из Центрального района вывезли 5 тысяч кубометров снега

На данный момент рабочие продолжают трудовую борьбу со стихией.

В Центральном районе Петербурга за ночь дорожные службы вывезли более пяти тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. На работы вышло более 120 единиц спецтехники и 60 человек ручного труда.

В общей сложности сотрудники очистили 36 улиц. По сведениям чиновников, Невский проспект убран на 90 процентов, как и участок около Спаса-на-крови, улица Правды и Суворовский проспект. Примерно половина зимних осадкой убрано на Смольной, Синопской и Воскресенской набережных. Мероприятиями занимается ГУДП "Центр".

В ближайшее время силы брошены на продолжение уборки на Невской, Малой Конюшенной и набережной канала Грибоедова.

Напомним, что комитет по физической культуре и спорту возглавила олимпийская чемпионка Наталья Антюх.

Фото: Piter.tv