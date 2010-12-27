За неделю с улиц Петербурга вывезли 2,6 тысячи тонн грязи и мусора

Уличные работники усердно отработали 8,2 тысячи смен.

С 7 по 13 октября улицы города освободились от 2,6 тонн смета и мусора, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

На очистку дорог и тротуаров вышли 5 тысяч смен техники и работники ручного труда, которые отработали, в общей сложности, более 8,2 тысяч смен.

Теплая погода последних дней позволила петербургским дорожникам использовать для уборки улиц воду. На прошлой неделе израсходовали 17,5 тысяч кубометров воды

На сегодняшний день в Петербурге трудятся 393 единицы спецтехники и 978 дворников.

Ранее мы рассказывали, как жители Ульянки жалуются на застройку.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству