Около 15 тысяч кубометров снега собрали в Петербурге с 30 ноября

За время снегопадов в Северной столице счистили 15 тысяч кубометров снега. Меньше чем за неделю в городе выпало 16 сантиметров осадков.

Комитет по благоустройству Петербурга сообщил, что с 30 ноября в городе собрали и вывезли 15 тысяч кубометров снега. Только за первые снежные сутки (30 ноября) выпало десять сантиметров снега. А всего с конца осени – 16 сантиметров осадков.

Чтобы очистить улицы технике пришлось выйти на смену 7,5 тысяч раз, а специалистам ручного труда – на 8,7 тысяч смен.

В понедельник, 4 декабря, город Петербурга работают 936 человек и 589 спецмашин. Ранее Piter.tv сообщал, что снегоплавильные пункты уничтожили больше 13 тысяч кубометров снега.