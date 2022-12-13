За неделю с дорог Петербурга вывезли более 104 тыс. кубометров снега

В понедельник, 27 февраля, на улицах работают 820 единиц техники и 973 дворника.

В минувшие выходные дворники работали в штатном режиме в Петербурге. В среднем на дороги выезжали 800 единиц техники и выходили порядка 900 сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе комблага.

За прошлую неделю выпало порядка 8 см снега. На утилизацию отвезли 14 тыс. кубометров зимних осадков. Всего же за период с 20 по 26 февраля утилизировано более 104 тыс. кубометров снежных масс.

В понедельник, 27 февраля, на улицах работают 820 единиц техники и 973 дворника.

Ранее жители Комарово пожаловались на состояние сходов с железнодорожной платформы. Пользователи социальных сетей жалуются, что коммунальные службы не занимаются уборкой снега.

Фото: Piter.tv