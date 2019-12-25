За неделю клещи напали на 510 жителей Петербурга

Больше всего случаев нападения зарегистрировано в Курортном районе – 19, в Приморском – 8, в Выборгском – 7, в Красносельском – 6.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что за неделю в Северной столице клещи покусали 510 петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно последним данным, 74 из обратившихся – дети. Больше всего случаев нападения клещей зафиксировано в Курортном районе. Там за неделю покусали 19 человек. Далее в списке Приморский район – 8, Выборгский район – 7 и Красносельский – 6. При этом в Петербурге за неделю от присасывания клещей пострадали 63 человека.

Отмечается, что от клещевого энцефалита уже привили 28 801 человека.

Ранее мы сообщали о том, что активисты собрали 33 мешка мусора в результате уборки на Васильевском острове.

Фото:Pixabay