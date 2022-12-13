За минувшие сутки 140 петербуржцев госпитализировали в больницы города

Отмечается, что по числу госпитализаций Петербург почти догнал Москву.

За минувший вторник, 28 февраля, 1 130 петербуржцев заразились ковидом, еще 140 госпитализировали, 9 пациентов не смогли побороть инфекцию. Об этом 1 марта сообщает оперштаб.

Согласно эпидемиологической справке Смольного от 1 марта, из 2 007 коронавирусных коек в Петербурге заняты 1 554. В том числе 131 пациент находится в реанимации, а 35 — на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 9 984 петербуржца.

Отмечается, что по числу госпитализаций Петербург почти догнал Москву. Так, в столице 154 госпитализации, 3 413 заражений и 12 смертей.

Ранее школьница сломала три грудных позвонка на роллердроме в Московском районе. Ребенок упал на глазах у папы.

Фото: piter.tv



