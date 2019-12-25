За июнь в Петербурге продали 18 автомобилей марки Volga

Самым популярным у петербуржцев стал кроссовер К50 – его приобрели восемь человек. Всего в структуре продаж бренда в городе на эту модель приходится около 65 процентов.

В июне 2026 года в Санкт-Петербурге было реализовано 18 новых автомобилей возрождённого отечественного бренда Volga. Такие данные приводит агентство "Автостат".

Лидером продаж стал флагманский кроссовер К50: за месяц его приобрели восемь покупателей. Эта модель занимает около 65 процентов в структуре предложения бренда в городе. На кроссовер К40 приходится порядка 30 процентов, а на седан С50 — всего 5 процентов.

Напомним, линейка Volga включает три модели. Флагманский К50 с 238-сильным двигателем и полным приводом стоит от 4,2 миллиона рублей. Бизнес-седан С50 обойдётся от 2,9 миллиона, а самый доступный кроссовер К40 — от 2,75 миллиона. Продажи всех трёх моделей стартовали в России 19 июня.

Ранее мы сообщили о том, что УАЗ Патриот показали на испытаниях перед стартом продаж.

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