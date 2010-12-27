В Петербурге аферисты украли 130 млн рублей с банковских счетов

С девятью участниками организованной группы будет разбираться суд.

Сотрудники коммерческого банка помогали похищать денежные средства со счетов своих клиентов. Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинение в отношении девяти злоумышленников Об этом 27-го июня сообщила ее пресс-служба.

Члены организованной группы узнавали о состоянии вклада клиентов банка, их паспортные данные. После этого они обналичивали сберегательные сертификаты на предъявителя с помощью сотрудников этого банка. Они также входили в преступную группировку.

Таким образом преступникам удалось нанести ущерб банку более, чем на 130 млн рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга для рассмотрения.

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