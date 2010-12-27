В Петербурге поймали "поездного" вора

Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции Северной Столицы задержали вора, обокравшего туристку в поезде "Москва - Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Как стало известно, женщина сообщила о пропаже рюкзака, в котором находились наличные, а также золотая цепочка. В ходе оперативно розыскных мероприятий был задержан пассажир поезда, в котором ехала пострадавшая. Подозреваемый дождался ночи и вытащил рюкзак из-под подушки у хозяйки.

Уточняется, что мужчина совершил кражу в поезде уже не в первый раз. За ним зафиксированы еще минимум пять случаев. Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV