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В Петербурге поймали "поездного" вора
Сегодня, 14:32
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Rybka123

В Петербурге поймали "поездного" вора

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Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции Северной Столицы задержали вора, обокравшего туристку в поезде "Москва - Санкт-Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Как стало известно, женщина сообщила о пропаже рюкзака, в котором находились  наличные, а также золотая цепочка. В ходе оперативно розыскных мероприятий был задержан пассажир поезда, в котором ехала пострадавшая. Подозреваемый дождался ночи и вытащил рюкзак из-под подушки у хозяйки. 

Уточняется, что мужчина совершил кражу в поезде уже не в первый раз. За ним зафиксированы еще минимум пять случаев. Он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы писали москвичке, которая родила ребенка и спрятала тело новорожденного в шкафу. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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