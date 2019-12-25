За хранение и передачу взрывчатых веществ петербуржец отправится в колонию на 3,5 года

Мужчина передал вещества в продуктовом магазине.

Невский районный суд признал виновным Владимира Иванютенко, который ранее обвинялся в хранении и передаче взрывчатых веществ или устройств. Судебные разбирательства длились почти год.

В феврале 2019 года мужчина незаконно хранил и передал для изготовления взрывного устройства отрезок огнепроводного шнура и два электродетонара. Все это происходило в продуктовом магазине на улице Дыбенко. Спустя два дня Иванютенко задержали.

Дознаватель УМВД Невского района попросила у суда заключить петербуржца под стражу. В качестве аргументов она привела то, что мужчина придерживается националистических взглядов и призывает к экстремистским действиям. Подсудимый отрицал, что состоит в каких-либо общественных организациях. По его словам, он не занимался экстремистской деятельностью.

Суд назначил Владимиру Иванютенко наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии-поселении и штрафа в 30 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургскому таможеннику дали условный срок за получение взятки в 50 тыс. рублей.

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