За хранение бензина в квартире грозит до 7 лет колонии

За нарушение грозят штрафы до 15 тысяч рублей для граждан, а в случае пожара — до 7 лет колонии.

На фоне логистических проблем в регионах автолюбители запасаются бензином, но хранить его в бытовых условиях строго запрещено. Правила противопожарного режима прямо запрещают устраивать склады с легковоспламеняющимися жидкостями в жилых помещениях, включая прихожие, кладовки, коридоры и лестничные клетки. Балкон и лоджия также не подходят: летом они нагреваются, зимой охлаждаются, что создаёт риски разгерметизации тары, пишут Ведомости.

Запрещено хранить бензин в подвалах, на чердаках, в котельных, электрощитовых, вентиляционных камерах, а также в гаражах и на парковках. Багажник машины предназначен только для перевозки, но не для постоянного хранения. Для небольшого резерва подходит отдельный нежилой хозблок на даче, защищённый от солнца и источников тепла.

Для хранения рекомендуется использовать заводские металлические канистры, но не обычные ПЭТ-бутылки. За нарушения грозят штрафы: для граждан — до 15 тысяч рублей, при действии особого режима — до 20 тысяч, а в случае пожара с тяжкими последствиями возможна уголовная ответственность до 7 лет лишения свободы.

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Фото: Piter.tv