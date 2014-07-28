За год выше 100 социально значимых объектов в Петербурге подключили к системам энергоснабжения

В общей сложности были созданы условия для подключения к тепловым сетям 105 социальных объектов, водоснабжению и канализации – 139 объектов, электроснабжению – 100 зданий, а также проведены газовые линии к трём объектам.

Инженерно-энергетический комплекс Петербурга провёл работы по строительству и модернизации сетей для обеспечения энергоснабжения новых объектов в течение прошедшего года, как сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В общей сложности были созданы условия для подключения к тепловым сетям 105 социальных объектов, водоснабжению и канализации – 139 объектов, электроснабжению – 100 зданий, а также проведены газовые линии к трём объектам.

Среди подключенных объектов – лицей в Кронштадте, школа в Пушкине, корпус Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой, больница № 40 в Курортном районе, учебный корпус ЛЭТИ, консерватория имени Римского-Корсакова, каток в Центральном парке культуры и отдыха, а также спортивный комплекс в Петергофе.

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Фото: Telegram / Комитет по энергетике