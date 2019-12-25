За год в 6,5 раз вырос спрос на защитников от DDoS-атак в Петербурге

В среднем IT-специалисту по DDoS-атакам готовы платить 150 тыс. рублей, а максимальный уровень зарплаты — 400 тыс. рублей.

За текущий год в 6,5 раз вырос спрос на специалистов, которые отражают DDoS-атаки, передают в пресс-службе HeadHunter.

Так, с января на сайте появилось более 16 тыс. вакансий для специалистов по информационной безопасности. Из них 2% занимаются только борьбой с DDoS-атаками.

Спрос также зафиксировали в Москве, Ростовской, Свердловской и Нижегородской областях. В среднем IT-специалисту по DDoS-атакам готовы платить 150 тыс. рублей, а максимальный уровень зарплаты — 400 тыс. рублей.

В большинстве компаний в вакансии указали, что специалист должен быть на связи полный рабочий день, поэтому чаще их хотят взять на полную ставку. В каждой третьей вакансии предусмотрен удалённый формат работы, а в 5% сменный график.

Ранее МегаФон запускает коммерческий Центр информационной безопасности.

Фото: Piter.tv

