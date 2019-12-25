За год спрос на петербургских специалистов по нейросетям вырос почти в три раза

Чаще всего специалисты искали тренеров для нейросетей.

В 2023 году рекрутеры стали чаще интересоваться специалистами по нейросетям из Петербурга. Спрос на людей, которые занимаются ИИ, за год вырос почти в три раза. За 11 месяцев на hh.ru было опубликовано свыше 12,6 тыс. вакансий, где требовались знания по работе с нейросетями.

Как сообщили аналитики hh.ru, чаще всего специалисты искали тренеров для нейросетей. Чтобы получить предложение о работе, нужно прекрасно знать русский язык, уметь обрабатывать большой объем информации и выполнять рутинные задачи. Компании проводят многоэтапный отбор участников. Эта специальность предусматривает удаленный формат и неполную занятость. Максимальная зарплата составляет 100 тыс. рублей.

Как правило, специалистов, знающих как работать с ИИ, рассматривают IT-компании. Кроме того, в таких работниках нуждаются маркетинговые агентства, образовательные учреждения, финансовые структуры и ретейлеры.

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Фото: Piter.tv