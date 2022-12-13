За год число обучающихся в воскресных школах детей выросло на 15% в Петербурге

Средний возраст воспитанника воскресной школы — 8-11 лет. Всего обучаются порядка 5000 детей.

В Петербурге выросло число занимающихся в воскресных и православных школах Петербурга за прошлый год. Об этом 7 апреля пишут "Невские новости".

По словам руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, сейчас в Петербургской епархии 233 воскресные школы и воскресные группы. Наиболее крупные из них называются духовно-просветительскими центрами, которых в городе полсотни. За прошлый год число воскресных школ выросло примерно на 15%.

Средний возраст воспитанника воскресной школы — 8-11 лет. Всего обучаются порядка 5000 детей. Посещающих приходские занятия взрослых примерно 2 тыс. человек.

Ранее в колледжах Петербурга появится 2 тыс. дополнительных мест. Город будет готовить кадры в сфере кораблестроения, электронной промышленности, робототехнике, машиностроении, фармацевтики.

Фото: Piter.tv